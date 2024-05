Reggio, quella voglia matta di Notte bianca: molte le iniziative in cantiere

«È un buon momento per la nostra città e ci auguriamo di consolidarlo nella prossima estate». Il sindaco Giuseppe Falcomatà osserva compiaciuto gli ultimi eventi (soprattutto le presenze di turisti in città cresciute grazie ai voli di Ryanair) e guarda con fiducia al futuro. Ha difeso il lavoro della sua Amministrazione e ha rivelato alcune strategie per fare crescere la città rispondendo alle numerose domande poste dai giornalisti durante la trasmissione Live Break di Citynow. L’Estate Reggina 2024 è ormai alle porte e avendo maggiori disponibilità di bilancio il sindaco promette «una stagione ricca di eventi e novità per cittadini e turisti».

L’antipasto - «Ritengo che la parentesi festiva tra il 25 aprile e il primo maggio – ha detto Falcomatà – sia stata solo un piccolo antipasto. Un’altra prova generale può essere considerata anche la “Giornata dei Musei”, un’iniziativa che rappresenta un importante esempio di sinergia interistituzionale. Grazie al nuovo direttore del MArRC, Fabrizio Sudano, abbiamo finalmente realizzato l’idea di un biglietto unico per i centri della cultura della città. Ciò permetterà ai visitatori di esplorare le bellezze di Reggio Calabria con un solo biglietto, usufruendo anche di una navetta fornita da Atam per facilitare gli spostamenti tra i vari siti di interesse culturale».