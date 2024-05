Arrestato un 24enne reggino per il tentato furto aggravato di un’auto

Arrestato un 24enne reggino per il tentato furto aggravato di un’autovettura.

A seguito di una segnalazione alla Centrale Unica di Risposta, gli Agenti delle Volanti sono intervenuti nella zona nord della città dove hanno subito notato un soggetto che usciva frettolosamente da una mini car 50, tentando di far perdere le sue tracce.

Addosso al giovane, gravato da numerosi precedenti di polizia, sono stati rinvenuti e sequestrati una pinza e due giraviti, utilizzati per il furto dell’auto che si presentava con un finestrino infranto e la plancia sotto lo sterzo ed il sistema di accensione manomessi.

Dai primi accertamenti svolti dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, all’interno di un vano dell’auto è stato trovato un frammento di giravite compatibile con uno di quelli trovati addosso all’uomo nell’atto della perquisizione.

Convalidato l’arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.