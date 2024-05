Confisca da 2,7mln ad un imprenditore reggino legato alle cosche di 'ndrangheta De Stefano e Tegano

Confisca da 2,7mln di euro ad un imprenditore reggino. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione, a Reggio Calabria e Catanzaro, ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca su compendi societari, beni immobili, mobili registrati, denaro contante e disponibilità finanziarie riconducibili all'uomo, operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

L’elevato profilo criminale dell’imprenditore era emerso nell’operazione “IL PADRINO”, nel cui ambito il proposto è stato condannato in via definitiva alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso in ragione dell’appartenenza alle articolazioni territoriali della ‘ndrangheta denominate “cosca DE STEFANO” e “cosca TEGANO”.