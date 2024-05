Locri, concessi i domiciliari a Marjan: potrà raggiungere il figlioletto

Incubo galera finito. Dopo ben sette mesi di reclusione trascorsi nelle carceri prima di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e poi di Reggio Calabria, la giovane presunta “scafista” iraniana, Marjan Jamali, ha ottenuto degli arresti domiciliari, a seguito dell’accoglimento dell’ennesima richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale di fiducia, avv. Giancarlo Liberati. A stabilirlo sono stati, ieri pomeriggio i giudici del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (presidente Antonino Francesco Genovese).

Marjan Jamali era stata arrestata a Roccella lo scorso ottobre due giorni dopo il suo sbarco insieme al figlio di appena 8 anni e ad altri cento migranti giunti dalle coste della Turchia a bordo di una barca a vela, perché considerata una scafista. Accusa sempre respinta dalla donna e dal suo legale, visto che a carico di Marjan le sole accuse provenivano da tre migranti (in particolare da tale Rahen Khalid Rasul) poi spariti dalla circolazione dopo l’identificazione. Un’accusa falsa e inventata, secondo la donna e l’avv. Liberati: i tre migranti, infatti, avrebbero “punito” la giovane iraniana per non aver ceduto alle loro avance di natura sessuale.