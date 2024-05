Antonio Cortese assolto per l'estorsione all'imprenditore reggino Cuzzola

È stato assolto per non aver commesso il fatto Antonio Cortese, di 62 anni, accusato di estorsione ai danni dell’imprenditore reggino Santo Cuzzola, proprietario di alcuni negozi di ottica a Reggio Calabria. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Appello che ha ribaltato la condanna a un anno di carcere, inflitta in primo grado nel 2021 quando Antonio Cortese era stato riconosciuto colpevole a causa delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nino Lo Giudice detto il «Nano» che, invece, aveva patteggiato.

La vicenda risale al dicembre 2005, quando un ordigno artigianale fu piazzato sotto l’abitazione di Cuzzola che, stando alla versione del pentito, sarebbe stato costretto a mantenere rapporti economico criminali con la cosca Lo Giudice di cui Antonio Cortese era ritenuto l’armiere. Quest’ultimo, infatti, era accusato di aver aiutato Nino Lo Giudice a posizionare materialmente l’ordigno. Il movente dell’attentato, stando alle dichiarazioni del pentito, sarebbe stato collegato al fatto che l’imprenditore Cuzzola avrebbe venduto un immobile a Luciano Lo Giudice, fratello del collaboratore, tacendogli l'esistenza di un’ipoteca gravante sullo stesso. Tesi che è stata contestata dall’avvocato Lisa Staropoli, difensore di Cortese, a cui ha dato ragione la Corte d’Appello presieduta da Alfredo Sicuro (a latere Karin Catalano e Sabato Abagnale).