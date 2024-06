Lavori alla galleria della Limina, crescono i timori per il turismo

Il dibattito legato alla chiusura notturna della galleria della Limina continua a tenere banco soprattutto per le perplessità più volte manifestate dagli operatori turistici. Che però non hanno ancora trovato risposte. A spiegare perché è vice presidente del consorzio degli operatori turistici “Jonica Holidays”, Maurizio Reale. «Sarebbe opportuno – afferma – organizzare con urgenza un incontro tra le varie parti e considerando il fatto che gli attori economici soprattutto del turismo non sono stati interpellati, un paio di settimane fa abbiamo inviato una lettera con la nostra richiesta alla Regione Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e all’Anas. Purtroppo ad oggi, ha protocollato la nostra richiesta solo la Citta Metropolitana, gli altri non hanno dato alcuna risposta».

