Dramma a Taranto, muore in un incidente il dirigente di polizia reggino Michele Viola. Figlio dello storico presidente del basket

Il reggino Michele Viola, 52 anni, da qualche settimana capo di gabinetto della Questura di Taranto, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 172 tra Taranto e Martina Franca. L'uomo, figlio del giudice Giuseppe Viola, storico presidente della Viola Basket, era in sella a una bici quando - per cause da accertare - è stato travolto da una Ford. L’impatto per il dirigente di Polizia è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco. Viola proveniva dal commissariato di Palmi, era stato in servizio anche alla Dia di Messina e si era insediato a Taranto il 6 aprile scorso.

Il cordoglio del Siulp

«Ho ancora impressa nella mente la nostra ultima stretta di mano, lo scorso sabato. La notizia della morte del dottor Viola ci ha sconvolti nel profondo». Così Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia Siulp di Taranto dopo la notizia del mortale investimento, mentre era in bici, del capo di gabinetto della Questura di Taranto. Michele Viola di 52 anni. "Il dottor Viola era una persona dalle qualità umane e professionali inestimabili e la sua tragica scomparsa è una grave perdita per la nostra amministrazione. Giunga alla famiglia la vicinanza e il cordoglio di tutto il Siulp», scrive Digregorio in una nota.