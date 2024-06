Ex fiera a Pentimele di Reggio, riqualificazione dell’area in ritardo: l’iter diventa complesso

È più complessa del previsto la riqualificazione dell’area dell’ex fiera a Pentimele. L’area di cantiere attualmente è desolata perché, dopo la prima fase di demolizione durante la quale è stata riscontata una presenza di amianto corposa, si sta attendendo un parere di compatibilità ambientale della Città metropolitana alla quale sono stati inoltrati documenti ed elaborati integrativi richiesti in sede di Conferenza di Servizi perché le attività che sono state svolte sono legate proprio alla progettazione esecutivo dell’appalto integrato così come aggiudicato.

Fatto sta che, dopo anni di attesa, ci si aspettava un’attività sicuramente più celere. Considerando anche la circostanza che sono passati sei mesi da quando sono state avviate le attività preliminari. E ancora più tempo da quando era arrivata l’approvazione in giunta comunale della delibera per la riqualificazione come previsto nel cronoprogramma del progetto di fattibilità definito nel masterplan del Pnrr.