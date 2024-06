Reggio, affidato l’intervento straordinario: così Mortara sarà liberata dai rifiuti

Il bando è stato aggiudicato. Le tonnellate di rifiuti che fanno di Mortara una delle bombe ambientali del territorio verranno rimosse presto. Sarà la Logam, società villese ad occuparsi dell’intervento di smaltimento dei rifiuti speciali e non solo che da mesi vengono abbandonati e poi incendiati lungo la strada che porta all’unico mercato ortofrutticolo della città.

L’intervento di carattere straordinario non è il primo, da anni il Comune provvede ciclicamente a ripulire l’area che è finita proprio per questi reati ambientali al centro di un’inchiesta giudiziaria. Altri 180mila euro di risorse che pesano sulle tasche dei cittadini onesti sotto forma di Tari. Ma quanto durerà questa volta?

Perché le sanzioni, le inchieste che hanno portato anche a degli arresti non bastano se non accompagnate da una maggiore consapevolezza da parte della comunità. E in questo purtroppo i reggini non hanno dato prova di grande senso civico. Alcune aree del territorio continuano a rimanere ostaggio di chi per evadere abbandona i rifiuti nei luoghi più disparati, per poi incendiarli.