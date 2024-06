Reggio, al via l’opera di pulizia di spiagge ed arenili

Ai nastri di partenza la pulizia degli arenili. L’operazione dovrebbe partire i primi giorni della prossima settimana e quest’anno prevede una novità. Infatti una parte cospicua dell’intervento sarà affidato alla società di servizi del Comune, Castore.

L’idea di fondo è quella di garantire interventi costanti per tutto l’arco della stagione balneare suddividendo il territorio in tre macro-aree: nord centro e sud. Attività che verranno eseguite con modalità diverse, attraverso strumenti meccanici ma anche con operazioni manuali, nelle fasce di litorale che meritano più attenzione, come ad esempio Punta Pellaro dove la nidificazione delle tartarughe caretta caretta e della specie del Fratino impongono modalità più caute.

Oltre alla pulizia, e conferimento a discarica autorizzata, di arbusti, rifiuti ed eventuali ingombranti, il progetto prevede un'attività di livellamento dell'arenile, per consentire un più comodo utilizzo degli spazi da parte dei bagnanti, ma anche per la collocazione delle pedane e passerelle utili per un più immediato e sicuro accesso al mare di persone con disabilità o con mobilità ridotta.