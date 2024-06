Rassegna stampa 11-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Reggio, chiusa la maxi-indagine “Garden”: nel mirino i clan Borghetto-Latella

La Dda di Catanzaro chiede un nuovo arresto per Pittelli

Le mani dei clan di Isola su Verona, in 41 rischiano il processo

Omicidio Di Cicco a Cosenza: chieste tre condanne

IN EVIDENZA

Calabria, l’atto d’accusa di Cgil, Cisl e Uil: «Troppe vertenze ancora irrisolte»

Conflitto di interessi al Comune di Catanzaro: il Tar esclude la ditta del consulente

Cosenza, la corsa dell’Unical verso la ricerca spaziale

Verso la risoluzione contrattuale, arriva la svolta per il Miramare di Reggio?

CRONACA

Scuola, c’è più tempo per aggiornare le Gps. A Cosenza la gioia dei prof iscritti ai percorsi abilitanti all’Unical

Marine Park Village di Crotone: annullato il vincolo paesaggistico

Tesori archeologici nascosti da decenni a Vibo: la Soprintendenza annuncia «sorprese»

Palazzina sventrata dalle fiamme a Praia a Mare

Reggio, arriva lo psicologo di base figura che promuove la salute