Scontro tra due camion sulla A2 tra Rosarno e Gioia Tauro: 3 feriti, uno grave

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente tra due camion avvenuto questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A2 tra Rosarno e Gioia Tauro. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto nella corsia sud tra i due popolosi centri della Piana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi, la polstrada e gli uomini del 118. Il ferito grave è stato trasferito con l'elisoccorso dei vigili del fuoco in ospedale.

A causa dell'incidente è stata temporaneamente chiusa la carreggiata, dal km 383,742 al km 393,862, in direzione Villa San Giovanni. Uscita obbligatoria allo svincolo di Rosarno sud. Il percorso alternativo prevede il proseguimento sulla statale 18 e rientro in A2 dallo svincolo di Gioia Tauro. Sul posto squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico.