Rassegna stampa 13-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Reggio, il “ducato” governato da Mimmo Araniti

Comune di Catanzaro, un tagliando dai tempi lunghi. Da chiarire i nuovi rapporti di forza

Catanzaro, abusi su 15 minori: in Appello pena ridotta a un ex parroco

Affari “sporchi” con la depurazione, ha preso il via a Catanzaro l’udienza preliminare

Lamezia, passati al setaccio i conti comunali in attesa che il Bilancio arrivi in Aula

Bonifica di Crotone, costi di collaudo eccessivi: Eni Rewind al Tar contro la Provincia

Vibo, l’evoluzione del clan Lo Bianco-Barba e gli affari economici nel capoluogo

Biciclette sul corso, a Cosenza fioccano le prime multe. Cade una donna, ma l’ambulanza non arriva

Immissioni in ruolo a scuola, i prof costretti cosentini a fare le valigie

Il carcere di Cosenza? Un centralino. Incriminate 60 persone: i nomi degli indagati

Cosenza, sacerdote a giudizio davanti al Gup per violenza sessuale