Gioia Tauro, sui social minacce di morte delle Brigate Rosse a due politici: denunciato l'autore

“L’esercito rivoluzionario ha promulgato sentenza definitiva di morte”. Così iniziava il commento minatorio, poi eliminato, rivolto nei confronti dei cosiddetti “diarchi fascisti”, due politici, uno dei quali già deputato.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, in alcuni video sulla piattaforma Youtube erano apparsi dei commenti decisamente preoccupanti nei confronti dei due politici che, in pensiero per la propria incolumità, si erano rivolti ai carabinieri.

I militari della Stazione di Gioia Tauro da subito si sono attivati al fine di individuare i possibili autori, nascosti dietro ambigui nickname visibili dalla piattaforma social, che riportavano anche la sigla “KGB” nel nome.

“Sappiamo dove abiti, cosa mangi, a che ora hai preso il treno”, “sarà eseguita la sentenza di morte da parte del plotone di esecuzione proletario”, era il tenore di alcuni commenti che, dopo poco, erano stati subito rimossi dagli autori, evidentemente più lenti dei carabinieri che, da subito, li avevano individuati.