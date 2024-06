Villa San Giovanni si sta preparando a riaccogliere la nautica

Concluso l’iter riguardante la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, con finalità turistico-ricreative, di due aree all’interno del molo di sottoflutto in località Croce Rossa. Per la stagionalità 2024, si è quindi concretizzata, qualche giorno addietro, l’aggiudicazione, in seguito all’avviso che era stato pubblicato a maggio, i cui termini erano stati fissati ai primi di questo mese (due i plichi che erano prevenuti a Palazzo San Giovanni entro la scadenza) ed alle successive operazioni di gara che si sono tenute, giovedì scorso, negli uffici del settore comunale Patrimonio, Suap e Pianificazione territoriale. Per la commissione giudicatrice, in base ai punteggi definitivi attribuiti, per il lotto denominato “A”, è stata accolta l’offerta della costituenda Associazione temporanea d’imprese composta dalle srl Reggio Charter e Pro Building di Reggio, mentre per il secondo spazio quella della società Marina dello Stretto di Villa rispettivamente con 66,50 e 75,60 punti. Nel dettaglio, le due aree andate in concessione, fanno riferimento allo specchio acqueo interno al molo di 9.945 metri quadrati, con parte a terra di 3.240 metri quadrati, più altri due spazi rispettivamente di 200 e 1000 metri quadrati per l’allestimento di strutture amovibili e da destinare a zona parcheggio e, ancora, al lotto di 16.000 metri quadrati (sempre di specchio d’acqua), cui si aggiungono gli altri spazi che si attestano sui 7.630, 600 e 1.800 metri quadrati, il tutto da destinare, come in riferimento al primo, a servizi indispensabili, installazione strutture e stalli.

Tali concessioni demaniali marittime avranno la durata di un semestre per l’anno 2024 e, in via indicativa, dal 1° luglio al 31 dicembre: un titolo concessorio che non potrà essere rinnovato automaticamente né potrà essere esteso oltre lo scadere dei 6 mesi.