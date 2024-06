Reggio: aggredito, picchiato a terra e rapinato del cane. Arrestato un 32enne

Aggredito, percosso e gettato a terra da uno sconosciuto che è riuscito a sottrargli il cane, un Bichon Havanais. E’ successo a Reggio Calabria. La vittima, con evidenti escoriazioni alle braccia, è riuscita a dare agli agenti delle Volanti una descrizione del rapinatore individuato in centro città mentre minacciava di morte il proprietario del cane che, intanto, lo aveva intercettato per strada con l’intento di avere indietro il suo fedele amico. Il malvivente, un 32enne straniero, è stato fermato ed identificato e, nel suo appartamento, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto il cane che è stato restituito al suo proprietario. Il rapinatore è stato arrestato per rapina e lesioni personali e la vittima è stata curata dal personale medico intervenuto, con una prognosi di 10 giorni. L'autorità giudiziaria, informata di quanto accaduto, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma 2 volte al giorno presso la polizia giudiziaria.