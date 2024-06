Villa San Giovanni, dopo dieci anni tornano le fermate alla stazione ferroviaria di Cannitello

Dopo dieci anni riprende l’attività ferroviaria alla stazione di Cannitello. Infatti, già da stamattina (dalle 6 fino ad oltre l’una di notte) saranno 24 le corse giornaliere feriali, 22 durante le giornate di sabato e 18 di domenica, secondo l’orario pubblicato, in vigore fino al 14 dicembre.

A darne notizia Palazzo San Giovanni che parla di un risultato frutto della sinergia che, dal 2022, ha visto lavorare Rfi per l’adeguata elettrificazione della rete, Trenitalia per l’ok alla riattivazione, e la Regione Calabria, nella persona dell’assessore ai Trasporti, Emma Staine, per l’inserimento tra le tappe dei treni regionali.

«L’amministrazione comunale – ricorda il sindaco Giusy Caminiti – a luglio 2022 (uno dei primi atti dopo l’insediamento) ha richiesto non la riapertura della stazione ferroviaria ma la riattivazione della fermata, che era stata soppressa nel 2014. Nel 2016 i pentastellati villesi investirono della questione l’allora commissario prefettizio; di anno in anno i sindacati hanno sempre chiesto a gran voce a Regione Calabria e amministrazione un impegno concreto. Tra tempi burocratici adeguati (la riattivazione va programmata nell’inverno precedente l’apertura) e necessità di impegno economico da parte di Rfi e Regione Calabria, il risultato era stato disatteso. Quest’amministrazione ha fatto sue le richieste che da anni venivano dal territorio, lavorando da subito»..