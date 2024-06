Commissione antimafia a San Luca, la Colosimo incontra i vertici istituzionali

Una serie di audizioni con i vertici provinciali delle forze di polizia e della magistratura per fare il punto sul contrasto alla ‘ndrangheta in provincia di Reggio Calabria. Con questo intento, una delegazione della Commissione antimafia e la presidente Chiara Colosimo si recherà giovedì 20 giugno in missione nel comune di San Luca.

I lavori della commissione, che inizieranno alle 9:30, si svolgeranno all’interno della caserma dei carabinieri. La presidente Colosimo e gli altri componenti della Commissione parlamentare antimafia incontreranno il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il questore Salvatore La Rosa, i comandanti provinciali della Guardia di finanza Giovanni Ferrajolo e dei Carabinieri Cesario Totaro, il capo centro Dia Mario Intelisano e i procuratori di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e di Locri Giuseppe Casciaro. Alle ore 15, all’interno della caserma, è previsto un incontro con i giornalisti. Presidente e componenti della commissione antimafia giungono nel piccolo centro della Locride a poco più di due mesi dalla mancata presentazioni delle liste elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.