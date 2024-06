Approvvigionamento idrico, Villa San Giovanni e Campo cercano rimedi

Si stanno susseguendo in città disservizi di natura idrica. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato comunicato dalla stessa amministrazione sulla pagina Facebook. “Da giovedì scorso - si legge - stiamo registrando problemi nel quartiere Pezzo. I nostri operai, coordinati dal responsabile, stanno controllando l’intera rete pozzetto per pozzetto, individuando quotidianamente perdite non visibili e procedendo alla riparazione”. Il messaggio, inoltre, ha fatto riferimento ad una “perdita importante” individuata ieri nel rione (stamattina l’erogazione sarà interrotta presumibilmente sino alle 10 nelle abitazioni comprese tra il torrente Femia e via Riviera) ed alla consapevolezza “della vetustà della rete ma anche di aver messo in atto ogni azione per migliorare la situazione nelle zone servite dal serbatoio tecnico, al momento l'unico a dare problemi”.

D’altronde la questione dello scarso apporto idrico è quella sulla quale la cittadinanza, con segnalazioni inoltrate non solo tramite social, incalza in maniera costante Palazzo San Giovanni, alla luce dei disagi, esternati a più riprese e con cadenza quasi giornaliera, che tale mancanza comporta e delle difficoltà cui si deve far fronte non essendo possibile usufruire regolarmente del prezioso liquido. Comune che, da parte sua, per poter ottenere fondi utili al rifacimento della rete ‘colabrodo’ e dotarsi di un desalinizzatore (visto lo stato delle casse), aveva partecipato, era stato spiegato diverse volte dal sindaco Giusy Caminiti, ad un bando regionale un anno e mezzo fa (poco più di 5 milioni) per accedere ad un finanziamento che consentisse di superare una problematica molto seria e sentita del quale, ad oggi, non si ha notizia, e non solo per il territorio villese.