Incendiano un'auto a San Ferdinando e scappano: identificati e denunciati. Sono due uomini del posto

I carabinieri della Stazione di San Ferdinando hanno denunciato in stato di libertà due cittadini del posto perché ritenuti colpevoli dell’incendio di una vettura avvenuto qualche settimana addietro in paese.

I fatti risalgono alla metà del mese di maggio, quando i militari dell’Arma intervennero, su segnalazione di alcuni cittadini, perché un’auto era stata data alle fiamme, senza fortunatamente arrecare danni alle vicine abitazioni, alle altre autovetture ma, soprattutto, senza propagarsi nelle adiacenti aree verdi. Nulla però avevano potuto fare i Vigili del Fuoco per salvare il veicolo, andato totalmente distrutto.

Immediate le indagini dei carabinieri che sono riusciti ad identificare i responsabili di questo insano gesto e a denunciarli alla Procura della Repubblica di Palmi con l’accusa di danneggiamento.