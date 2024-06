Lido comunale di Reggio, dalla Giunta l'atto di indirizzo sull'affidamento gestione dei servizi di balneazione del lido comunale “Genoese Zerbi”

Dalla Giunta comunale di Reggio Calabria arriva l'atto di indirizzo con le indicazioni per il settore Cultura e Turismo sull'affidamento e gestione dei servizi di balneazione del lido comunale “Genoese Zerbi”. L'atto chiarisce che l'Amministrazione comunale, nelle more del completamento dei lavori di riqualificazione complessiva del lido e dell’affidamento in concessione pluriennale dell’intero stabilimento, intende affidare a terzi il servizio di gestione dei servizi di balneazione per la stagione 2024, limitatamente a 92 cabine. Nell'avviso le attività comprenderanno: il servizio di assegnazione delle cabine; il servizio di salvataggio, assistenza e controllo dei bagnanti; il servizio di controllo ingressi e assistenza agli utenti; il servizio medico o infermieristico di primo soccorso;il servizio di pulizia, custodia e vigilanza della parte di struttura balneare assegnata. Lo stesso servizio di gestione dello stabilimento balneare si potrà finanziare grazie alle entrate derivanti: dal ticket d’ingresso giornaliero alla struttura e dalla gestione delle 92 cabine; dalla gestione uno/due chioschi omologati, da installare sulla spiaggia (dimensioni tre metri per tre metri) per la somministrazione di alimenti e bevande; dalla possibilità di noleggio di ombrelloni, sdraio, canoa e pedalò ai fruitori del lido; dall’attivazione di eventuali servizi aggiuntivi all’utenza (es. corsi di fitness in spiaggia,animazione per bambini, ecc…).

«Finalmente dopo anni di attese e di tentativi rimasti solo sulla carta, grazie alle sinergie messe in atto soprattutto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, abbiamo un progetto di riqualificazione unico». Lo afferma l'Assessore Carmelo Romeo, con delega specifica al Lido comunale. «A fine giugno sarà completato un primo nostro lotto, per un milione e mezzo di euro, finanziato dai Patti per il Sud. Parallelamente – ha proseguito l'Assessore – la Soprintendenza sta mandando a gara un altro lotto da due milioni e mezzo; infine avremo i tre milioni di euro dell'emendamento Cannizzaro, del Ministero della Cultura, si andrà a gara successivamente, per la riqualificazione delle altre cabine. In questo primo stralcio di lavori, come Amministrazione con il sindaco Giuseppe Falcomatà, ci siamo impegnati e abbiamo fatto tutto il possibile, per questo ringrazio il settore Lavori pubblici, l’assessore, il dirigente, il rup e la direzione lavori che hanno sostenuto la nostra azione: abbiamo fatto sopralluoghi settimanali per riuscire a essere puntuali e rispettare le date di conclusione dei lavori».