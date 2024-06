Naufragio nello Jonio, il 16 giugno la segnalazione di Alarm Phone. La Guardia Costiera: lo stesso giorno lanciato il messaggio e avviate le ricerche

Ad oggi è di 35 corpi recuperati il bilancio del naufragio di una barca a vela a circa 120 miglia dalle coste calabresi nel mar Jonio la settimana scorsa. Nel pomeriggio del 16 giugno - è la ricostruzione delle fasi del soccorso fornita all’Ansa dalla Guardia costiera - Alarm Phone ha comunicato con una email al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare (Mrcc) della Guardia costiera di Roma di essere stato contattato da parenti di persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà, in navigazione nel mare Jonio.

La segnalazione parlava di 67 persone a bordo, di cui 20 bambini, indicando come ultimo contatto la data del 13 giugno. Indicata anche una posizione della barca, riferita sempre al 13 giugno. Ricevuta quindi la segnalazione da Alarm Phone, lo stesso 16 giugno il Centro di coordinamento ha proceduto alle verifiche del caso ed alla trasmissione di un messaggio 'circolare', in cui richiedeva alle unità in navigazione in prossimità del punto indicato di prestare la massima attenzione e di contattare l’Mrcc in caso di avvistamento dell’imbarcazione segnalata.