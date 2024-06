Paura a Bovalino, incendio minaccia le abitazioni: in azione forestali e vigili del fuoco

Bovalino brucia. Dal pomeriggio di oggi, le 17 circa, le fiamme hanno particolarmente colpito c.da Pozzo. Un vasto incendio che sta lambendo anche numerose abitazioni e che e’ alimentato dal forte vento. Qualche cittadino lamenta la mancanza d’acqua e un mancato intervento nei tempi adeguati. Non ci sono canadair in azione, ma il corpo forestale e i vigili del fuoco che stanno avendo non poca difficoltà ad intervenire in una zona piena di erbacce e le fiamme nel frattempo si sono allargate a macchia d’olio.