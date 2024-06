Reggio, lava l'auto privata utilizzando l'acqua pubblica. Beccato dal sindaco: “Le sembra normale?” VIDEO

Uno sfogo. Prima privato e dopo... pubblico. La reprimenda del sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, al cittadino beccato a lavare la propria auto utilizzando l'acqua pubblica è diventata virale sui social. Il primo cittadino lo ha accompagnata con un messaggio teso a rincarare la dose. «Non è normale che nel 2024 ci sia qualcuno che, nel mezzo di una piazza usa l'acqua pubblica, che peraltro scarseggia, per lavarsi la macchina. La macchina! Forse non abbiamo contezza della gravità della situazione. Tutto il Sud Italia è in difficoltà per la penuria di acqua, gli esperti affermano che intere zone sono a rischio desertificazione. A Reggio il livello della diga sul Menta è sotto il 50%, le temperature continuano a salire e non piove da lungo tempo. Sorical, la società regionale che da qualche mese gestisce il servizio al posto del Comune, è già oggi in difficoltà per garantire l’acqua nelle case. Non è escluso che a breve saranno costretti a razionarne l’uso, più di quanto già avviene con le chiusure notturne. La situazione, quindi, è molto grave. L’acqua va utilizzata con attenzione, solo per scopi di igiene personale. Le macchine si lavano all’autolavaggio. Eppure ancora oggi succedono situazioni come questa. Cerchiamo di volerci un po’ più di bene, buon pomeriggio.