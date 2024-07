L’aeroporto di Reggio Calabria macina record e la rotta per Barcellona “vola”

L’Aeroporto dello Stretto continua la sua scalata. E lo fa con ritmo non indifferente se si considera che è l’unico scalo in Calabria con il segno più mentre la flessione di Lamezia sta diventando sempre più concreta e Crotone non riesce a decollare anche se il segno negativo sui dati è veramente minimo. Questo è quanto si evince dal report sui movimenti di maggio dello scalo e raccolti da assoaeroporti.

Lo stato di salute del “Tito Minniti” è buono e la scommessa della Regione al momento sembra vinta vista la ripresa e la netta vitalità dimostrata dai reggini per volare dalla propria città. E non solo, perché anche dall’altra sponda dello Stretto si registra un interesse non indifferente e crescente. La crescita totale della movimentazione dei passeggeri dallo scalo aeroportuale cittadino si attesta a oltre il 130%. Come riporta anche il sito aeroporticalabria.com che elabora mensilmente i dati generali del traffico, la media dei passeggeri a volo è stata di 130 su una capacità media totale di 166 posti con un coefficiente di riempimento pari al 78% del volo.