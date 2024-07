Lungomare di Locri, il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà inaugura la pista ciclabile

Inaugurata dal sindaco Giuseppe Falcomatà la pista ciclabile sul lungomare del comune di Locri, finanziata e realizzata dalla Città Metropolitana attraverso i fondi Mit. All'iniziativa, oltre al sindaco locrese Giuseppe Fontana, erano presenti il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, i consiglieri delegati Salvatore Fuda, Domenico Mantegna e Rudi Lizzi, il dirigente del settore viabilità di Palazzo Alvaro, Lorenzo Benestare.

Nel ricordare l'impegno, la dedizione, l'umanità e la professionalità dell’ingegnere Stracuzzi, rup dell’opera prematuramente scomparso, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato il vicesindaco Versace - che “ha seguito la fase iniziale della progettazione e dei lavori” - ed il sindaco di Locri Fontana per la “straordinaria sinergia che dimostra, ulteriormente, quanto gli Enti possano far bene se dialogano e collaborano su programmi che, come in questo caso, vanno nella direzione della sostenibilità, della mobilità lenta, dell’accessibilità e dell’incentivo dei percorsi per i nostri turisti che, da qualche mese, sono in straordinario aumento sul territorio”.

“Due chilometri di pista ciclabile - ha proseguito Falcomatà - sono un elemento che rispondono bene a questa strategia vincente e si innestano in un lungomare davvero meraviglioso”.