Giovane morto a Locri, tre medici iscritti nel registro degli indagati

Sono tre i medici indagati per la morte di Christian Guarnieri, 34 anni, morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Locri. Sul presunto caso di malasanità la Procura di Locri ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo nei confronti di N.F., G.E. e D.C., tutte e tre medici in servizio al Pronto Soccorso. Sono loro ad aver preso in carico il paziente, deceduto dopo le dimissioni.

I tre indagati, tutti difesi dall’avv. Emanuele Procopio, che assiste il medico D.C. insieme all’avv. Piermassimo Marrapodi, sono stati raggiunti dall’avviso delle Procura locrese, l’indagine dei carabinieri è coordinata dal sostituto procuratore Marzia Currao, che ieri mattina ha conferito l’incarico al medico legale, individuato nel dottore Giovanni Andò, di Messina, di effettuare l’esame autoptico completo sulla salma del 34enne. L’esame si terrà domani pomeriggio all’obitorio del Gom di Reggio Calabria.