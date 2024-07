'Ndrangheta e politica a Reggio: una microspia dei Ros nel "tempio" massonico

I carabinieri del Ros, nell’ambito dell’indagine denominata «Ducale» coordinata dalla Dda su rapporti tra 'ndrangheta e politica a Reggio Calabria che l'11 giugno scorso ha portato all’emissione di 14 misure cautelari, hanno installato una microspia nel «tempio» di una loggia massonica del Grande oriente d’Italia.

L’indagine vede al centro la cosca di 'ndrangheta degli Araniti. Sulla base delle indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Mario Chindemi, il procuratore Giovanni Bombardieri, gli aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto e il sostituto procuratore Salvatore Rossello hanno individuato un capannone, nella frazione «Gallico», in cui si riunivano i massoni iscritti alla loggia «Sirius Vera Luce n.234» rispondente «al Grande Oriente di Italia obbedienza Piazza del Gesù». A capo della loggia c'era il gran maestro Carmelo Stelitano, un ex funzionario della Città metropolitana di Reggio Calabria che é indagato per scambio elettorale politico mafioso assieme al consigliere comunale della Lega Mario Cardia, che aveva aderito anch’egli alla loggia.