Corruzione, inchiesta Sartoria a Catanzaro: Gip reintegra dirigente di Neuroradiologia al Gom di Reggio

Antonio Armentano, 68 anni, dirigente della divisione di Neuroradiologia nel Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, coinvolto cinque giorni addietro nell’inchiesta 'Sartoria' della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato reintegrato nelle sue funzioni dal Giudice per le indagini preliminari per 'insussistente quadro giudiziario'. Armentano, con altri 29 indagati, era accusato di corruzione, tentata truffa e rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione a nove appalti pubblici del valore complessivo di oltre 33 milioni di euro banditi dalla Regione Calabria, dall’Università 'Magna Graecia', dall’azienda ospedaliera 'Pugliese-Ciaccio' e dall’Azienda universitaria 'Mater Domini'. Antonio Armentano, membro tecnico della Stazione unica appaltante, è stato assistito dall’avv. Franco Sammarco. A conclusione dell’interrogatorio, il Gip ha valutato 'insussistente il quadro indiziario', revocando la misura della sospensione dall’esercizio di uffici e servizi pubblici.