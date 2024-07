Reggio Calabria, la crisi idrica ora fa paura: il Tuccio è a secco e il Menta ai minimi storici

Interi quartieri, soprattutto quelli collinari, da giorni sono senza acqua. A Reggio, forse, è l’emergenza idrica più dura degli ultimi anni. Ed è un’emergenza nuova perché la città dello Stretto, dove da anni si combatte per la mancanza di acqua a causa delle perdite e di una rete colabrodo, adesso si è trovata senza acqua sul vero senso della parola. Le falde acquifere non hanno la necessaria portata. Sembra un paradosso perché a pochi chilometri dalla città è stato realizzato un invaso artificiale nel cuore dell’Aspromonte proprio perché zona ricca di acqua.

Qualità sì, quantità no

Adesso Reggio ha scoperto che quell’acqua arrivata in città con 40 anni di ritardo non basta anche perché quell’acqua non ha aumentato la portata ma ne ha migliorato solo la qualità. Nel frattempo, tuttavia, la città non ha una disponibilità di acqua necessaria a distribuirla equamente sul territorio. Ecco, dunque, che Sorical, subentrata totalmente nella gestione del servizio idrico integrato, nei giorni scorsi ha comunicato l’avvio della turnazione con «una distribuzione per zone in modo da garantire, per quanto tecnicamente possibile, una uniformità dell’erogazione della risorsa idrica alle utenze».