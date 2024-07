Jasmine Paolini, quella ragazzina terribile che 11 anni fa stregò Locri

C’è anche una tappa locridea nella carriera costellata di successi della tennista Jasmine Paolini, che ieri ha conquistato la finale a Wimbledon, traguardo storico per il tennis femminile italiano. Correva l’anno 2013 e, il 17 agosto, l’allora diciassettenne promessa del tennis italiano (all’epoca numero 819 del ranking mondiale) batteva in finale la francese Jade Svrijn (numero 560) col punteggio di 6-1; 7-5 al trofeo internazionale “Città di Locri”.

E che avesse davanti a sé un futuro radioso il folto pubblico del Garden Tennis Club “Giulio Riccio” lo aveva capito subito, incantato dal gioco d’attacco di quella che, all’epoca, aveva tutta l’aria della ragazzina terribile. Già, perché mentre nel primo set non ci fu storia, nel secondo quella “Gianburrasca” in gonnella, non risparmiò energie alla ricerca di colpi a effetto quando, sul 5-1, manifestò chiaramente l’intenzione di chiudere il match con colpi spettacolari, senza badare ad amministrare il risultato.