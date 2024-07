Il reggino Pasquale Politi, detenuto diplomato con il massimo dei voti

Nella casa circondariale di Secondigliano ha raggiunto un traguardo sognato ma rinviato per decenni. Pasquale Politi ha conseguito con il massimo dei voti il diploma in Economia aziendale e marketing. L'uomo coinvolto nell'inchiesta Metemateria confluita poi in quella Epicentro ha riscoperto durante la detenzione la passione per lo studio ed ha voluto riprendere quel cammino interrotto da ragazzino. Oggi con una nuova consapevolezza intende scrivere un nuovo capitolo della sua vita che punta al riscatto. Il titolo conseguito, dopo aver scelto la traccia su Ungaretti, nella prima prova scritta ed aver brillantemente argomentato la prova orale è qualcosa di più di un “pezzo di carta”. Un nuovo punto di partenza maturato nel giorno in cui si celebrava l’ultima udienza del procedimento che lo vede alla sbarra degli imputati.

Nel silenzio della sua cella si è riavvicinato alla lettura, attraverso le pagine dei libri ha riscoperto come la cultura possa aprire nuovi orizzonti, un varco in cui attraverso le nozioni si acquisisce un diverso approccio alle esperienze della vita. Un percorso graduale a cui si è avvicinato nella prima fase della detenzione avvenuta nella casa circondariale di Benevento, dove la presenza di una biblioteca ha rappresentato un’opportunità utile e concreta. Poi il passaggio a Secondigliano dove il detenuto, difeso dal legale Attilio Parrelli ha con tenacia e determinazione cercato di utilizzare al meglio le opportunità formative che la casa circondariale poteva garantire.