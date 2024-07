Palmi, incendio devasta l'ex stabilimento Radi: altissima colonna di fumo nero. Allarme "nube tossica" a Taurianova

Un vasto incendio è divampato oggi intorno alle 13 a Palmi nell'ex stabilimento Radi (oggi la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono affidati alla Poly2Oil, che si occupa dello smaltimento di carta, cartone, plastica, vetro e ingombranti). Il rogo ha prodotto una colonna di fumo nero visibile a grande distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti. La nube si è diretta verso Taurianova, mentre Palmi al momento è stata risparmiata perché il vento va nella direzione opposta. Per questo, il sindaco di Taurianova, Roy Biasi con un post sui social chiede ai cittadini di non uscire e preannuncia un'ordinanza: a causa di una nube tossica in avvicinamento, il primo cittadino invita "tutti a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. È importante evitare di stazionare all'aperto fino a nuovo avviso per garantire la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie. Vi terremo aggiornati con ulteriori informazioni. In proposito si sta per emettere ordinanza. Grazie per la collaborazione e la vostra comprensione".