Reggio Calabria, gravissimo incidente sulle "bretelle" del Calopinace. Centauro in codice rosso

Grave incidente ieri sera a Reggio Calabria, in via Argine Sinistro Calopinace lungo le bretelle. Un centauro è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato autonomo. L'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo, una Moto Guzzi, finendo sull'asfalto. Il moticiclista è stato trasportato al Gom in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Municipale, che hanno provato a ricostruire la dinamica e gestito il traffico.