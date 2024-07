Villa San Giovanni, Jaan Roose cittadino onorario dello Stretto

A Palazzo San Giovanni cerimonia con protagonista Jaan Roose fresco dell’impresa unica e memorabile della traversata dello Stretto da Pilone a Pilone in equilibrio sulla slackline. Un momento condiviso dalla pagina social dell’amministrazione comunale, con cui si è annunciato che, prestissimo, l’atleta Red Bull sarà insignito quale “cittadino dello Stretto”, di una doppia cittadinanza onoraria da parte di Villa e di Messina (che verrà ufficializzata a breve con delibera nei rispettivi consigli comunali), secondo un’idea della sindaca Giusy Caminiti sposata dal collega messinese Federico Basile: decisione sostenuta in quanto Roose «ha reso lo Stretto unico nel mondo». La sindaca ha dialogato con lo sportivo evidenziando come, grazie alla sua incredibile performance, chiunque e da dovunque abbia potuto ammirare le peculiarità di questo scorcio, e si sia riscoperto il senso dell’unità dello Stretto e ciò che esso rappresenta per le due comunità che lo vivono e che si sentono, appunto, “strettesi”. Dopo la consegna della pergamena incorniciata (“Ambasciatore dello Stretto nel mondo”, per averlo fatto conoscere “con i suoi miti e colori”) un sorridente Roose, ha ringraziato per l’inaspettata onorificenza, «una grande sorpresa» ha detto, e per l’accoglienza ricevuta.