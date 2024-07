Incendio a Palmi, la nube fa ancora paura

A quasi trenta ore dallo scoppio del devastante incendio che ha colpito alcuni depositi di stoccaggio dell’azienda Poly2Oil, le operazioni di spegnimento continuano in maniera incessante con gli uomini dei Vigili del fuoco di Palmi e delle squadre giunte in appoggio, della Protezione civile e il personale alla guida dell’elicottero, delle forze dell’ordine attivi per domare la furia del fuoco.

Operazioni ancora in corso Dall’impressionante nube nera delle prime ore di emergenza, nella giornata di ieri si è passati ad una grossa nuvola grigia e bianca che ha continuato a propagarsi verso l’entroterra della Piana di Gioia Tauro portando con sé un odore molto acre. «Le operazioni di spegnimento – l’avviso di ieri del Comune di Palmi – dell’incendio sviluppatosi presso il piazzale di stoccaggio dei materiali plastici della Poly2Oil sono andate avanti incessantemente per tutta la notte. Le squadre di terra dei Vigili del fuoco, supportate dai nostri volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, stanno cercando di domare i focolai che permangono in quanto il materiale plastico combusto è lento a spegnersi». Proprio sul rischio degli effetti che il materiale bruciato possa avere sull’ambiente interessato e sulla popolazione ci si continua ad interrogare: «La cittadinanza è inviata ad adottare ogni cautela per evitare l’inalazione dei fumi: limitare i movimenti anche verso mare e, se indispensabile spostarsi, portare con sé le mascherine almeno di classe Ffp2, evitare di avvicinarsi nella maniera più assoluta alla zona dello stabilimento per far lavorare le squadre di soccorso, in casa chiudere precauzionalmente porte e finestre».