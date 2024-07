G7 Commercio, il presidente Occhiuto: "Calabria hub commercio, Gioia Tauro un porto strategico"

Il presidente della Regione Calabria ha raccontato di avere spiegato ai ministri presenti a Villa «le potenzialità dell'area retroportuale, la più vasta d'Italia e le opportunità che questo porto può dare a investitori mondiali che volessero insediare le loro aziende vicino ad un asset della logistica di straordinaria importanza come porto di Gioia Tauro». Secondo Occhiuti, quindi, «iniziative del genere sono utili per seminare consapevolezza, per far conoscere finalmente in maniera diversa una regione conosciuta sempre solo per i problemi e io sono convinto che se si fanno queste cose i risultati verranno. Spero che possano arrivare nel breve periodo perché io rimarrò presidente della regione per altri due anni ancora. Ma se anche dovessero arrivare quando sarà qualcun altro a raccogliere il testimone sarò felice di aver seminato».

La Calabria, sostiene Occhiuto, si candida a recitare un ruolo di primo piano nel tentativo italiano di intraprendere azioni più incisive nel sud del mediterraneo. «Mi sono concentrato molto sulla possibilità per la Calabria di essere un hub dell'Italia e dell'Europa sul Mediterraneo. Si tratta di un piccolo mare che ha una dimensione dell'uno percento rispetto ai mari di tutto il mondo, però, concentra più del venti per cento degli scambi commerciali di tutto il mondo, In quest’ambito, noi abbiamo questa ricchezza inespressa che è il porto di Gioia Tauro inespressa perché appunto un porto di transhipment, mentre il mio dovere è quello di farlo diventare uno scalo dove le merci vengono scaricate e lavorate».