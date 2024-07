Strada Omeca-San Gregorio di Reggio, troppi ritardi: a rischio il finanziamento da 2 milioni

Il punto d'incontro con Fs pare raggiunto, ma con Enac ed Enav ancora non è maturato e l'interlocuzione in piena estate rallenta. Solo che il tempo non è un alleato e il rischio sempre più probabile è quello di vedere sfumare i finanziamenti di 2 milioni di euro. Entro il 31 dicembre, secondo il cronoprogramma dettato per i fondi dei Patti per il sud, la strada l'unica alternava alla Statale 106 dovrebbe essere ultimata. Ma di fatto nulla è stato fatto. Non solo di prefigura anche un contenzioso con l'impresa che si era aggiudicata il bando. Come dire per la realizzazione del tratto di strada Omeca-Foce Sant'Agata si dovrà ancora attendere. Un pasticcio nell'iter burocratico che non si è ancora riusciti a sbrogliare. Anche se da Palazzo San Giorgio sono fiduciosi: si riuscirà a individuare un altro canale di finanziamento per l’opera.