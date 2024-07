Il processo Epicentro alle cosche di Reggio, 44 condanne e 11 assoluzioni in Appello

Undici assoluzioni e 44 condanne nel processo d'appello “Epicentro”. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione penale (Alfredo Sicuro presidente, Giuseppe Perri e Cristina Foti consiglieri) ed ha riguardato capi e fiancheggiatori delle principali cosche di 'ndrangheta della città di Reggio Calabria la cui posizione era stata giudicata con il rito abbreviato.

Nello specifico i giudici d'appello hanno disposto undici assoluzioni: Antonino Randisi; Nicola Pizzimenti, Francesco Giustra, Giuseppe Araniti, Giuseppe Pizzimenti, Luana Barreca, Maria Modafferi, Santo Germanò, Paolo Morabito, Salvatore Saraceno, Giovanni Francesco Raffa; «non doversi procedere» nei confronti di imputato per essere il reato estinto per morte. Sono state 34 le condanne rideterminate: Aboulkair Achraf, 1 anno e 8 mesi; Aricò Francesco, 12 anni e 10 giorni; Artuso Antonio Riccardo, 1 anno a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna; Barreca Filippo, 19 anni e 6 mesi; Bellini Marcello, 7 anni di reclusione; Bevilacqua Cosimo, 14 anni 5 mesi e 10 giorni; Calabrò Domenico, 18 anni, Campolo Amato Salvatore, 3 anni e 6 mesi; Canzonieri Donatello, 21 anni, 6 mesi e 20 giorni comprensiva dell'aumento per la continuazione; Caponera Paolo, 8 anni e 20 giorni; Condello Demetrio, 16 anni; Condello Giandomenico, 14 anni 6 mesi e 20 giorni; De Carlo Maurizio Pasquale, 4 anni; De Stefano Paolo Rosario, 9 anni e 8 mesi; De Stefano Orazio Maria Carmelo, 15 anni, 1 mese e 10 giorni; Foti Giovanni Battista, 7 anni 1 mese e 10 giorni; Fracapane Giovanbattista, 12 anni e 8 mesi; Giungo Andrea, 11 anni e 4 mesi comprensiva dell'aumento per la continuazione; Labate Antonino, 12 anni 2 mesi e 20 giorni; Labate Francesco, 13 anni e 4 mesi; Leuzzo Giuseppe, 17 anni 9 mesi e 20 giorni; Libri Antonio, 18 anni 10 mesi e 20 giorni; Mangiola Edoardo, 10 anni e 10 mesi; Molinetti Luigi, 18 anni 1 mese e 10 giorni; Monorchio Antonino, 10 anni e 8 mesi; Morabito Domenico, 12 anni comprensiva dell'aumento per la continuazione; Palumbo Filippo, 6 anni; Polimeni Carmine, 14 anni; Polimeno Lorenzo, 8 anni e 4 mesi; Politi Pasquale, 8 anni e 8 mesi; Tegano Domenico, 12 anni e 8 mesi; Tripodi Paolo, 7 anni 1 mese e 10 giorni; Zappia Vincenzino, 8 anni 1 mese e 10 giorni; Cappelleri Antonio, 4 anni 5 mesi e 10 giorni; e 10 le condanne confermate: De Stefano Carmine, 20 anni; De Stefano Giorgino, 12 anni e 8 mesi; Germanò Luigi; 2 anni; La Villa Antonio, 7 anni 1 mesi 10 giorni; Molinetti Alfonso (classe 57), 12 anni e 2 mesi; Molinetti Salvatore G. (cl. 82) 8 anni; Musolino Domenico, 8 anni 2 mesi 20 giorni; Polimeni Antonino Augusto, 9 anni; Serio Antonio, 12 anni; Vazzana Andrea, 8 anni.

Il processo “Epicentro” è la conseguenza giudiziaria della riunificazione delle tre indagini “Malefix”, contro le generazioni moderne della cosca De Stefano; “Metameria”, contro la storica cosca di Pellaro e Bocale; “Nuovo corso” con gli operatori economici stremati dai clan delle estorsioni anche sul centralissimo Corso Garibaldi.