Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, una vita... sotto processo: "Contro di me incredibile accanimento"

Assolto da accuse infamanti che a raffica gli erano state scaricate addosso, Rocco Femia, ex sindaco di Marina di Gioiosa, eletto nell’aprile del 2008 e arrestato insieme ad altri amministratori, all’alba del 3 maggio 2011 nell’ambito della maxi operazione antimafia “Circolo Formato”, continua a proclamarsi tuttora “perseguitato” dalla giustizia. E costretto ad affrontare processi a ripetizione.

Femia, lo ricordiamo, si è fatto ben 5 anni di carcere per accuse di associazione mafiosa e abvuso d’ufficio che sono finite completamente smontate dalla Cassazione (assoluzione “perché il fatto non sussiste”) . «La politica gioiosana è uscita assolta, – dice ancora con forza Femia – nel 2011 a Marina di Gioiosa con un’operazione di polizia che ha coinvolto altri amministratori risultati poi anche loro estranei alle accuse, è stato arrestato un sindaco innocente, un primo cittadino che come amministratore e come uomo, come stabilito anche dai giudici della Suprema Corte, stava amministrando il proprio comune in modo corretto. Una bruttissima vicenda, che ha stravolto la mia vita e quella della mia famiglia, arrecandomi anche danni economici incalcolabili e anni e anni di libertà che nessuno mai potrà restituirmi». «Ora, paradossalmente, – afferma Femia, di professione docente di Scienze motorie – dopo aver chiuso a mio favore la “partita” penale, mi ritrovo ancora a combattere in aule di tribunale per cercare di riavere, a livello amministrativo e lavorativo, quello che era mio e che, a torto, mi è stato tolto per via di interpretazioni di leggi sbagliate. Davvero un incubo che sembra non voler finire più: ma io non mi arrenderò mai».