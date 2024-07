Utilizzavano falsi abbonamenti Atam, marito e moglie denunciati a Reggio

La Polizia Locale di Reggio Calabria, guidata dal Comandante Salvatore Zucco, ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria due coniugi che, secondo le risultanze investigative, utilizzavano o comunque permettevano di utilizzare sui loro veicoli due titoli di sosta in abbonamento contraffatti rispetto all'originale. Le attività di riscontro della segnalazione hanno dato infatti esito positivo. Dopo aver sentito i testimoni ed acquisiti i documenti, i due sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per truffa e falso. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni in stretta collaborazione con l'Atam.