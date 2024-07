Rassegna stampa 22-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

Agenzie, partecipate e dipartimenti. Il “casting” di manager alla Regione Calabria

Stop ai treni sulla linea tirrenica. La Calabria “isolata” per 4 giorni

La ’ndrangheta non si duplica e il “Crimine” resta a San Luca

Eni Rewind ottiene la proroga per trattare gli scarti a Crotone

Reggio, Tari ancora alle stelle. Brunetti: colpa della Regione

Cosenza, Padre Fedele: "Concedetemi di celebrare la Messa"

Cetraro, la sfida lanciata allo Stato dalle “nuove leve” delle 'ndrine