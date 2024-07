Reggio Calabria ha sei nuove guardie ecozoofile: il giuramento a Palazzo San Giorgio

Hanno giurato stamattina 22 luglio, nell’aula giunta di palazzo San Giorgio sei nuove guardie Eco-Zoofile OIPA: Dario Moschella, Angela Grifò, Mario Mansueto, Roberto Aloisio, Silvana Pratticò, Emilia Paviglianiti hanno prestato giuramento davanti al sindaco Giuseppe Falcomatà che ha accolto i nuovi volontari e ha augurato loro buon lavoro.

Le guardie Eco-Zoofile sono presenti in 18 regioni con più di 60 nuclei provinciali attivi e sono, sin dalla loro costituzione, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali. Come Pubblici Ufficiali essi hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza a causa o durante il loro servizio. Le guardie giurate zoofile possono operare con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria limitatamente all’accertamento e repressione dei reati contro gli animali d’affezione.