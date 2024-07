Non c’è acqua, a Reggio anticipata ancora la chiusura dei serbatoi

Sono necessarie manovre specifiche per arginare la carenza d’acqua. La città sta sprofondando con tanti quartieri a secco. Per questo Sorical cerca di trovare soluzioni tampone. È un bollettino da guerra giornaliero e adesso tocca al quartiere Vito alle prese con problemi. Per questo nelle giornate di lunedì, giovedì e domenica Sorical informa di possibili carenze idriche.

Più complessa la situazione nella zona Sud della città dove si anticipa alle 12 la chiusura dei serbatoi a Campoli, Nocille, Bocale e Ribergo mentre alle 17 chiusura a San Sperato e Condera. Intanto il Comune fa sapere che «la situazione è grave, la diga del Menta è sotto il livello di guardia, le criticità sono diffuse, in città come nell'area metropolitana. Stiamo dialogando con Sorical e con la Regione per fare in modo che la situazione possa essere affrontata nel miglior modo possibile. Continuiamo a lavorare e ringraziamo il prefetto Clara Vaccaro per la prontissima risposta operativa. L'auspicio è che Sorical possa affrontare in maniera incisiva, con il supporto di tutte le istituzioni, questo periodo di crisi». Il tavolo è stato convocato dal prefetto su richiesta del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell'Amministrazione comunale reggina. All'incontro, insieme al sindaco, erano presenti il vicesindaco Paolo Brunetti e il consigliere comunale delegato Franco Barreca.