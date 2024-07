Polistena, venerdì un sit-in di protesta davanti all’ospedale Spoke

“Sanità negata! Siamo ancora qui! Uniti per una sanità a misura di persona. Uniti per dire NO agli scippi, ai tradimenti e al diritto di cura negato nella Piana”. Con questi slogan, a due anni di distanza dalla propria costituzione, il Comitato spontaneo a tutela della salute, ha indetto per venerdì 26 un sit-in di protesta davanti all’ospedale Spoke di Polistena. Il raduno è previsto per le ore 18.30 davanti ai cancelli del “Santa Maria degli Ungheresi”.

Nella convinzione che «la partecipazione di tutti è indispensabile per ottenere risultati concreti», i soci fondatori del Comitato spontaneo Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso hanno tenuto ieri pomeriggio una conferenza stampa per spiegare i motivi che spingono a tornare a protestare davanti ai cancelli dell’ospedale.

Denunciando la drammatica carenza di personale in gran parte dei reparti dell’ospedale Spoke di Polistena, Marisa Valensise, presidente del Comitato, ha chiesto a gran voce dove siano finiti i soldi destinati alla ristrutturazione dell’ospedale.