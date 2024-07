Crisi idrica a Reggio, Sorical: "Situazione senza precedenti, ma i cittadini collaborino" VIDEO

La crisi idrica si fa sempre più problematica a Reggio Calabria, in particolar modo nella zona Sud dove l’acquedotto Tuccio è praticamente a secco. Abbiano fatto il punto con l’ingegnere Massimo Macrì di Sorical, da pochi giorni responsabile del distretto 6 di Reggio.

Macrì ha fatto il punto sul passaggio in atto con Sorical che ha preso le redini del sistema idrico in Calabria divenendo una società pubblica a tutti gli effetti ed essendo gestore a 360 gradi della risorsa acqua con Arrical che è stata individuata quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Macrì ha preso le redini del distretto 6 di Reggio dall'inizio di luglio e ha specificato come quello reggino sia un territorio che copre il 10% della gestione di Sorical regionale. Le problematiche elencate sono tante: da una condotta idrica vetusta e obsoleta, da situazioni di sovrapposizione tra vecchie e nuove reti. E poi i due macro temi da affrontare: la siccità senza precedenti con la diga del Menta in cui "oggi riscontriamo livelli di svasamento esponenziali. L'anno scorso nell stesso periodo l'invaso racchiudeva una capacità di stoccaggio del 57%, mentre oggi c'è una disponibilità che si attesta sul 30%. Nella parte opposta c'è un altro acquedotto importantissimo come il Tuccio: anche qui numeri devastanti. L'anno scorso avevamo una portata di 260 litri circa al secondo, mentre oggi disponiamo di una portata che rasenta i 115 litri al secondo".