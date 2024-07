Reggio, pugno duro di Sorical: pronti a bloccare la fornitura ai morosi

Interi quartieri a secco e consumi d’acqua ancora esagerati. Arriva un provvedimento duro della Sorical che ha deciso di chiudere l’acqua ai morosi. «In questo periodo di grave carenza idrica legata alla consistente riduzione degli apporti meteorici conseguenti ai cambiamenti climatici in atto, Sorical ha avviato tutte le misure necessarie ad un più razionale utilizzo della preziosa risorsa, attraverso apposite campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico, la richiesta ai comuni di intervenire con apposite ordinanze per vietare gli usi impropri (irrigazione, lavaggio auto, ecc..) e limitare quelli non essenziali, intervenire celermente per la riparazione delle perdite idriche».

Tra le varie azioni messe in campo, anche la lotta agli allacci abusivi ed alla consistente morosità che si traduce, in assenza di interventi da parte del gestore, in un utilizzo sconsiderato della risorsa idrica: «Sorical, in coerenza con le procedure previste dalla normativa Arera e dal Regolamento del servizio idrico integrato, procederà alla disalimentazione delle utenze non domestiche e alla limitazione con successiva disalimentazione per le utenze domestiche, nei confronti degli utenti morosi di Reggio Calabria».