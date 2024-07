Autobotti, pozzi e manovre tecniche: così Reggio Calabria affronta la “grande sete”

Da un lato il presidente della Regione che mette nero su bianco quanto «l’evoluzione dello scenario climatico e il perdurare della situazione di siccità, col peggioramento della conseguente emergenza idrica, può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica». Dall’altro la Sorical che per bocca dell’ingegnere Massimo Macrì, da pochi giorni responsabile del distretto 6 di Reggio, che conferma come «le prossime annualità saranno ancora peggiori» e il consigliere comunale Massimo Ripepi che richiede alla prefetta Clara Vaccaro l’attivazione di un comitato tecnico-istituzionale. In mezzo, manco a dirlo, la “battaglia” quotidiana nelle case per un filo d’acqua, in una città che si risveglia giorno dopo giorno sempre più assetata.

Il problema - innegabile - riguarda tutto il Sud Italia, ma Reggio -anche in questo caso - è tra le zone più in difficoltà. Basta citare alcuni dati resi noti sempre da Macrì: la diga del Menta in questo periodo lo scorso anno aveva una capacità di stoccaggio del 57%, mentre oggi la disponibilità si attesta sul 30%. E sull’altro fronte l’acquedotto del Tuccio è passato in un anno da una portata di 260 litri circa al secondo agli attuali 115. Va da sè che, malgrado sforzi tecnici e manovre “da equilibrista”, razionamenti, tagli e riduzioni diventino inevitabili. In queste ore si lavora in via emergenziale per attivare un pozzo, nella zona del Tuccio, in località Lanzena, che dovrebbe consentire di captare entro una settimana altri 20-25 litri d’acqua al secondo per la città di Reggio ed un altro al servizio di Melito Porto Salvo per il quale sarà necessario posare in un terreno privato circa 350 metri di tubazioni. Una bella sfida per Sorical che, appena subentrata nella gestione del servizio idrico integrato, punta a creare un “modello Reggio” da esportare in tutta la regione.