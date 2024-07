Gioia Tauro, nuovo raccordo Autostrada-porto: entro l’estate progetti esecutivi e gare

Doveva essere un iter relativamente veloce, ma alla fine ancora passerà del tempo per la nuova viabilità di accesso al porto dall’autostrada del Mediterraneo.

Abbiamo chiesto ad Anas di fornire aggiornamenti sulla procedura ed ecco la versione ufficiale di come stanno effettivamente le cose: «Anas sta sviluppando il potenziamento della viabilità di accesso al porto di Gioia Tauro, della città metropolitana di Reggio Calabria, con una serie di interventi del valore complessivo di circa 170 milioni di euro su finanziamenti di Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) e di fondi PNRR - interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Si tratta di quattro interventi (accesso Gate nord da Rosarno e accesso Gate sud da Gioia Tauro) che hanno l’obiettivo di migliorare la viabilità soprattutto commerciale al porto di Gioia Tauro, in considerazione anche del potenziamento del porto stesso previsto nel Piano Operativo Triennale 2021-2023 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro».

«Relativamente all’accesso al gate nord – prosegue Anas – sono attualmente in corso di esecuzione i lavori relativi all’innalzamento del livello di servizio dello svincolo di Rosarno sulla A2, cofinanziato con fondi PNRR, che prevedono la modifica e la sistemazione della viabilità locale esistente di raccordo allo svincolo e di connessione con la Statale Jonio-Tirreno che costituisce accesso al gate nord del porto di Gioia Tauro».