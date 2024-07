Crisi idrica a Campo Calabro, sarà il Coc a eseguire i provvedimenti adottati

Ordinanza per l’emergenza idrica e attivazione del Comitato operativo comunale di Protezione civile a Campo Calabro. Con la recentissima ordinanza (la n. 6) improntata, appunto, allo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Città Metropolitana, il sindaco Sandro Repaci ha dettato una serie di stringenti disposizioni circa l’utilizzo dell’acqua ribadendo in parte il contenuto della precedente ordinanza emessa il 13 giugno proprio in materia di consumi idrici.

In sintesi, i divieti si estendono all’uso per l’irrigazione di orti e giardini, innaffiatura di vasi contenenti piante e fiori, per il lavaggio di balconi e terrazzi, installazioni di docce o sistemi di lavaggio per eventi sportivi anche limitati nel tempo, edilizia se non con contratti di cantiere, lavaggio di strade, di piazzali e di veicoli, riempimento di piscine e vasche per irrigazioni.